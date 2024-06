Pamiętają o swoich braciach. "Mundur to braterstwo do grobowej deski"

Podczas uroczystości przy grobie wpominano tragicznie zmarłego żołnierza, wystawiono wartę honorową, zapalnono także znicze. Uczestniczyli w niej żołnierze z Lotniczej Akademi Wojskowej oraz 4. Dęblińskiego Pułku Saperów.

- Wyruszyliśmy po raz piąty na trasę Motocyklowego Rajdu Weteranów. Przyjeżdżając do Pawła oddajemy mu cześć. Pamiętamy, pomimo że się nie znaliśmy personalnie, że jest jednym z nas - jest naszym kolegą. Mundur to braterstwo do grobowej deski. Jak się go zakłada, wyjeżdza na misję, to od tej chwili coś nas łączy. Na misji polegają na nas nasi przełożeni, a w szczególności nasi bracia, którzy stoją obok nas. Mamy do siebie zaufanie - mówił porucznik Adam Buszko.