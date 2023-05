Jeżeli masz na imię Bartosz i wziąłeś udział w loterii PIT, to może właśnie wygrałeś samochód suzuki

- Piąta edycja naszej akcji była rekordowa. Uczestniczyło w niej prawie dwa razy więcej osób niż przed rokiem – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta Lublina. I dodaje: - Możemy tylko podejrzewać, że przynajmniej dla części z nich motywacją były cenne nagrody.

W tym roku nagrodą główną był samochód marki Suzuki Swift o wartości 80 tys. zł i dodatkowe 8,9 tys. zł, które zostanie przeznaczone na pokrycie podatku od wygranej. Ponadto wylosowano pięć nagród pieniężnych w wysokości 2 tys. zł oraz dziesięć w kwocie 1 tys. zł.

Loteria ma być zachętą do wskazywania Lublina jako miejsca zamieszkania w zeznaniu podatkowym PIT, zwłaszcza wśród osób, które wyprowadziły się z miasta i mieszkają w sąsiednich gminach.

- Organizując tę akcję chcemy premiować osoby, które rozliczają swój podatek dochodowy w Lublinie i tym samym dokładają się do kosztów funkcjonowania miasta. Z tych właśnie środków finansowane są wydatki związane z utrzymaniem szkół, żłobków i przedszkoli czy komunikacją miejską – tłumaczy Mariusz Turczyn, dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości w lubelskim Ratuszu.

1214 uczestników tegorocznej loterii zadeklarowało, że w Lublinie rozliczyło swój podatek po raz pierwszy. Tylko z tego tytułu do miejskiej kasy wpłynęły ok. 3 mln zł. - W ciągu pięciu lat taką deklarację złożyło w sumie 3700 osób. Zakładając, że od każdego podatnika do budżetu miasta trafia 2,5 tys. zł, w tym okresie dało to kwotę 9 mln zł. Możemy to porównać z kosztem budowy hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica – opisuje Turczyn.

Organizacja zabawy, włącznie z kosztem nagród, w tym roku kosztowała Ratusz blisko 170 tys. zł.

We wtorek wyłoniono laureatów. Losowanie polegało na wyciągnięciu z urny karteczek z przypisanymi uczestnikom numerom. Podawano jedynie imię i pierwszą literę nazwiska oraz trzy ostatnie cyfry numeru telefonu. Na tej podstawie wiemy, że szansę otrzymania suzuki będzie miał pan Bartosz, o ile organizatorom uda się z nim skontaktować. Zgodnie z regulaminem podjęte zostaną co najmniej trzy próby dodzwonienia się do zwycięzcy w sprawie przekazania nagrody głównej. Ma ono nastąpić 27 czerwca. Gdyby próba kontaktu się nie powiodła, w „rezerwie” pozostanie pani Justyna.

Loteria „Rozlicz PIT w Lublinie” jest jednym z programów premiujących mieszkańców, którzy płacą podatki w stolicy województwa. Takie osoby mogą ponadto korzystać z oferty Lubelskiej Karty Miejskiej, otrzymują także dodatkowe punkty w rekrutacji do miejskich placówek oświatowych.