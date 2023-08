Partia Hołowni dawkuje napięcie. W wyborach do Sejmu wystawi byłego posła PiS

– Mamy zamiar dawkować napięcie. Chcemy opowiedzieć o ludziach, którzy znajdą się na naszych listach. Ale dzisiaj jeszcze bez numerów na tych listach i bez ich ostatecznego kształtu – mówi posłanka Polski 2050 Joanna Mucha.

Przypomnijmy, że formacja Hołowni pod szyldem Trzecia Droga do jesiennych wyborów przystąpi w sojuszu z Polskim Stronnictwem Ludowym. Pełne wykazy kandydatów do Sejmu mają zostać przedstawione niebawem, podczas wspólnej konferencji prasowej.

– W naszej umowie koalicyjnej zapisaliśmy, że miejscami dzielimy się po połowie. Będzie to wręcz klasyczny „suwak”, z drobnymi wyjątkami od tej zasady – precyzuje parlamentarzystka.

O ile konkretne pozycje pozostają owiane tajemnicą, to wiadomo, że „jedynka” na lubelskiej liście Trzeciej Drogi przypadnie Polsce 2050.

– Na 99,9 proc. numerem jeden w okręgu szóstym będzie pani poseł Joanna Mucha – zdradza senator Jacek Bury, szef struktur partii w Lubelskiem. Według wciąż nieoficjalnych doniesień „dwójka” jest zarezerwowana dla europosła PSL Krzysztofa Hetmana, jednak on sam jeszcze nie podjłą decyzji o starcie w jesiennych wyborach.

Dalsze miejsca w tym okręgu ze wskazania Polski 2050 zajmą m.in. rozpoznawalni samorządowcy: miejski radny z Puław Sławomir Seredyn, radna powiatu świdnickiego Edyta Lipniowiecka.

Swego rodzaju niespodzianką jest obecność w tym gronie Adama Kałaski. To były wieloletni działacza Prawa i Sprawiedliwości, a nawet były poseł tej partii. W 2019 roku, gdy do Parlamentu Europejskiego dostała się Elżbieta Kruk, to jemu przypadł w udziale zwolniony przez nią mandat poselski. W Sejmie zasiadał przez kilka miesięcy, a w kolejnych wyborach nie uzyskał reelekcji.