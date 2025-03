Najważniejszą zmianą będzie zwiększenie liczby kursów poszczególnych linii w dni powszednie w godzinach szczytu.

Linie nr 6, 17, 18, 26, 31, 57, 150, 151, 155, 158 i 159 będą kursować co 15 minut w godzinach 6:30-16:30, co 20 minut w godzinach 5:00 - 6:30 i 16:30 - 19:00, co 30 minut po godzinie 19:00. Kilkuminutowym zmianom ulegną również wybrane kursy linii nr 17 i 18 wyjeżdżające poza granice administracyjne Lublina.

Kolejną zmianą będzie przywrócenie po zimowej przerwie linii sezonowej GAJ. Autobus będzie kursować trasą pomiędzy Żeglarska i Stary Gaj od poniedziałku do soboty z wyjątkiem świąt.

Kurs linii nr 22 realizowany z przystanku Kijańska NŻ 02 o godzinie 4:27 będzie wykonywany o tej samej porze autobusem linii nr 922 do przystanku Muzeum Narodowe - Zamek 02 z możliwością kontynuacji podróży pojazdem linii nr 6 w stronę ul. Żeglarskiej;

Do rozkładu zostanie dodany dodatkowy kurs linii nr 153 z przystanku Pancerniaków 01 o godzinie 7:02;

Nastąpią także minutowe korekty godzin odjazdu linii nr 5, 7, 22, 29, 34, 42, 70, 73.

Oprócz tego, monika Fisz przypomina pasażerom, że w Święta Wielkiej Nocy tj. 20 i 21 kwietnia 2025 r. obowiązywać będzie rozkład jazdy "WIELKANOC: 20-21.04.2025". W pozostałe dni komunikacja miejska kursować będzie zgodnie z kalendarzem. W dniach 18 i 19 kwietnia nie będzie kursować komunikacja nocna.