Pasja + Kreatywność = Sukces

W rozmowie z Krzysztofem Kotem Monika Król opowiada o niezwykłych projektach, które mają na celu rozwijanie przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży w Lublinie.

Projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki”

To innowacyjna inicjatywa, która ma na celu rozwijanie kompetencji miękkich u najmłodszych mieszkańców Lublina poprzez zabawę. Przez pół roku dzieci miały okazję uczestniczyć w zajęciach, które odkrywały ich talenty i pasje. W ramach projektu dzieci uczyły się, jak zakładać i prowadzić własną firmę, odwiedzały lokalne przedsiębiorstwa i zadawały pytania prezesom firm.

Monika Król podkreśla, że projekt ten nie tylko pozwala dzieciom rozwijać swoje umiejętności, ale również pomaga im przełamać nieśmiałość. Przykłady dzieci, które z niepewnością przekształciły się w prawdziwych liderów, pokazują, jak ważne są takie inicjatywy. Dzieci, które tworzyły własne produkty, takie jak lemoniada, zarobiły na sprzedaży nawet 1200 zł, co jest dowodem na ich kreatywność i przedsiębiorczość.

Przedsiębiorcza Młodzież, czyli nowoczesne spojrzenie na biznes

Projekt „Przedsiębiorcza Młodzież” skierowany jest do licealistów, którzy mają okazję współpracować z lokalnymi firmami, realizując projekty doradcze w zakresie social mediów. Młodzież, dzięki swoim naturalnym umiejętnościom i świeżemu spojrzeniu, wnosi nową jakość do działań marketingowych lubelskich przedsiębiorstw. To doświadczenie pozwala im nie tylko rozwijać kompetencje miękkie, ale również nawiązywać cenne kontakty zawodowe.

Monika Król podkreśla, że projekty realizowane przez młodzież często zaskakują przedsiębiorców swoją kreatywnością i humorem, co przekłada się na realne korzyści dla firm. Udział w takich projektach przygotowuje młodych ludzi do przyszłych wyzwań zawodowych, umożliwiając im zdobycie cennych doświadczeń jeszcze przed wejściem na rynek pracy.

Międzynarodowe wyróżnienia

Oba projekty spotkały się z ogromnym uznaniem, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. „Przedsiębiorcze Dzieciaki” zdobyły Europejską Nagrodę Promocji Przedsiębiorczości w Pradze, co jest dowodem na wyjątkową wartość i innowacyjność. Sukces tego projektu stał się inspiracją do stworzenia „Przedsiębiorczej Młodzieży”, która już teraz zbiera pochwały za swoje osiągnięcia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych inspirujących inicjatywach, koniecznie obejrzyj całą rozmowę. Znajdziesz w niej nie tylko szczegóły dotyczące projektów, ale także praktyczne wskazówki, jak rozwijać przedsiębiorczość wśród dzieci i młodzieży. Przekonaj się, jak młode pokolenie z Lublina zmienia świat na lepsze dzięki swojej pasji, kreatywności i odwadze.