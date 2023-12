Perłowe dary serca trafią do najbardziej potrzebujących

– W paczkach znalazły się produkty o długim terminie przydatności, podstawowe artykuły potrzebne w każdej kuchni, jak m.in. ryż, makaron, olej, kasza, konserwy, choć z uwagi na zbliżające się święta nie zabrakło w nich również słodkiego akcentu – mówił Maciej Ładwiński, dyrektor ds. marketingu w Perła – Browary Lubelskie S.A. przekazując dary na ręce dyrektora lubelskiej Caritas.

Perła już kolejny rok niesie pomoc potrzebującym. – Od początku współpracy Perły i Caritas już kilka tysięcy mieszkańców Lublina i okolicznych miejscowości otrzymało przygotowane przez nas dary. Dzięki pracownikom i wolontariuszom Caritas trafiają one do tych, którzy takiej pomocy bardzo potrzebują – dodał dyr. Ładwiński i podkreślił, jak dużą satysfakcję daje możliwość udzielenia tym osobomwsparcia w konkretnej, wymiernej formie i to, że w ten sposób lubelski browar może pomagać Caritas pomagać innym.

Dary przekazane zostaną potrzebującym podczas Wigilii Caritas. – To wyjątkowe wydarzenie, podczas którego wspólnie z naszymi podopiecznymi - osobami samotnymi, bezdomnymi, czy chorymi - zasiądziemy do wigilijnego stołu. Chcemy, aby osoby potrzebujące wyzbyły się poczucia osamotnienia i odrzucenia. Dlatego spożywamy z nimi potrawy wigilijne, dzielimy się opłatkiem i wspólnie śpiewamy kolędy, ciesząc się z narodzin Jezusa. Ważne jest dla nas także to, aby nasi podopieczni nie wyszli z Wigilii z pustymi rękami, dlatego przygotowujemy dla nich dodatkową pomoc w postaci paczek żywnościowych. W tym przedsięwzięciu nie dalibyśmy rady bez pomocy niezastąpionych Darczyńców. Jesteśmy ogromnie wdzięczni naszym wieloletnim Przyjaciołom z Perła - Browary Lubelskie za coroczne wsparcie naszej organizacji, a tym samym osób potrzebujących w czasie świąt Bożego Narodzenia. To dar serca, dzięki któremu nasi beneficjenci będą mogli poczuć namiastkę prawdziwych świąt. Jeszcze raz bardzo dziękujemy, ciesząc się, że wspólnie możemy tworzyć to piękne dzieło – powiedział ks. dr Łukasz Mudrak Dyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej.