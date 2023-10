Lubelskie. Jest kasa na nowe żłobki. Sprawdź, gdzie powstaną

Mimo, że w latach 2019 – 2021 ze środków programu „Maluch+” w województwie lubelskim wydatkowano ponad 34 miliony zł na tworzenie nowych miejsc opieki, to aż w 149 gminach z 213 w regionie wciąż nie funkcjonowały żadne takie miejsca dla dzieci w wieku do lat 3. Nie było na ich terenie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Zmienić bardzo szybko ma to najnowsza edycja programu Maluch+.

Dzięki naborowi, który rozpoczął się w połowie stycznia, liczba gmin bez miejsc dla maluchów zmniejszyła się dzisiaj aż o 51. W sumie pozytywnie rozpatrzono 117 wniosków na kwotę 206 milionów złotych.

Pierwsze umowy na utworzenie i utrzymanie miejsc pobytu dla małych dzieci w żłobkach i u dziennych opiekunów zostały podpisane w poniedziałek. Wśród beneficjentów programu znalazły się 3 gminy: Opole Lubelskie, Wierzbica i Sitno oraz 5 innych podmiotów, nie będących jednostkami samorządu terytorialnego.

– Będziemy mogli doposażyć powstały w tym roku żłobek i utworzyć dodatkowe 8 miejsc. W sumie będziemy mieli ich już 72 – cieszy się Sławomir Plis, burmistrz Opola Lubelskiego. Placówka opiekuńcza z ul. Szkolnej na utworzenie dodatkowych miejsc dla maluchów dostała blisko 100 tys. dofinansowania i kolejne 240 tys. na funkcjonowanie.

W Gminie Wierzbica utworzone zostaną 3 miejsca w istniejącym żłobku (w sumie dofinansowanie to 127 tys.), a w Sitnie 8 miejsc (340 tys.).

Aż 25 maluchów dzięki rządowemu programowi znalazło miejsce w żłobku przy ul. Hetmańskiej w Lublinie. – To nasz drugi żłobek w Lublinie. Funkcjonuje już od marca – mówi właścicielka Karolina Cala-Lewtak. – W 2021 roku otworzyliśmy żłobek na osiedlu Marina na Wrotkowie przy ul. Zalewskiego i szybko przekonaliśmy się, jak wielka jest potrzeba jakościowej opieki nad dziećmi. Stąd decyzja o otwarciu drugiej placówki – dodaje.

Patrycja Wójtowicz szukała miejsca w żłobku w Lubartowie dla swojej 2-letniej córeczki. Nie znalazła i … postanowiła utworzyć punkt dzienny opiekuna. „Wioska Przyszłości” przy ul. Paderewskiego działa od czerwca. Teraz na pięć nowych miejsc właścicielka otrzymała w sumie ponad 210 tys.

Wsparcie w poniedziałek dostał także żłobek „Uszatek” z Radzynia Podlaskiego – 340 tys. na utworzenie 8 miejsc w punkcie dziennego opiekuna oraz 170 tys. na utworzenie 4 nowych miejsc w istniejącym żłobku. Blisko 1,9 mln na 44 miejsc w nowym żłobku otrzymał także Ośrodek Organizacji Kształcenia Podyplomowego w Zamościu.

W sumie w poniedziałek podpisano umowy na utworzenie i funkcjonowanie 105 nowych miejsc, w tym 2 nowe żłobki. Łączna kwota wsparcia wyniosła ponad 1,3 mln.

Program „Maluch +” na lata 2022-2029 to rozszerzona edycja programu Maluch+. Pod nową odsłoną kryje się jeden wieloletni program, jednolity systemem finansowania oraz takie same zasady obejmujące całą Polskę. Na realizację programu przeznaczono kwotę prawie 5,5 mld zł, dzięki czemu może powstać w kraju ponad 100 tys. nowych miejsc opieki nad najmłodszych dzieci. W ramach programu nie jest wymagany wkład własny.

W obecnej odsłonie nabór wniosków do programu ma charakter ciągły i trwa do końca 2025 r. lub do momentu wyczerpania środków.