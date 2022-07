Pies z CV czeka na człowieka, kot też. Na pl. Litewskim w Lublinie można znaleźć przyjaciela

„Wybierz właśnie Mnie!”, to kolejna akcja promująca odpowiedzialną adopcję zwierząt z lubelskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Metalurgicznej. Plac Litewski stał się przestrzenią, gdzie psy po prostu spacerują ze swoimi opiekunami, a ich potencjalni nowi właściciele mogą się z nimi zapoznać. Oczywiście to tylko reprezentacja czworonogów szukających domu, bo główny plac miasta by był za mały na prezentację 156 psów, 85 kotów i 96 zwierząt egzotycznych ze schroniska.

Organizatorzy sobotniej akcji przygotowali oryginalny sposób prezentacji czworonogów szukających stałych opiekunów. Napisali żartobliwe CV i Wiosna, Koper, Nimka czy Pepa informują o swoich doświadczeniach, umiejętnościach i wyróżnieniach. Praca doktorska „Jak walczyć z nieśmiałością u kotów”, a magisterska „Idealna wędka do zabaw na leżąco – wyzwania, cele, analiza przykładów” to dorobek naukowy Jabłonki, która wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu adopcji i okazywania jej należnego uwielbienia. Kontakt: 501 835 794.

„Jestem wysoko wykwalifikowanym specjalistą w dziedzinie psiej słodkości. Dzięki nieustannemu poszerzaniu wiedzy zbliżam się do momentu zostania Psią Kostką Cukru” – aplikuje 10-letni Ekol. I podaje numer telefonu: 502 236 414 dla zainteresowanych jego ofertą.

Kontakt do opiekuna, który każde z tak prezentowanych zwierząt ma wpisany w CV, to najważniejsza informacja w tych lekko napisanych prezentacjach. Wszyscy, którzy zajmują się bezdomnymi zwierzętami mają nadzieję, że ktoś odpowiedzialny z niej skorzysta.

„Wybierz właśnie Mnie!” trwa na placu Litewskim do godz. 15, w tym czasie czynne jest także schronisko przy ul. Metalurgicznej.