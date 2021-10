Pikiety modlitewne i krucjata. Kogo na swojej drodze spotka Marsz Równości

Marsz rozpocznie się o godzinie 13 na Al. Racławickich naprzeciw pl. Teatralnego. Przejdzie ul. Lipową, Narutowicza, Głęboką, Sowińskiego i Poniatowskiego. Zakończy się przed Galerią Labirynt, czyli na rogu ul. Popiełuszki i Poniatowskiego.

Według zgłoszenia złożonego w urzędzie miasta impreza dobiegnie końca o godzinie 16,a udział w niej ma wziąć 149 osób. Choć z praktyki można wnioskować, że będzie ich dużo więcej.

- Nie możemy lekceważyć tego, co działo się w ubiegłych latach. Jesteśmy po rozmowach z miastem i służbami. Ze swojej strony jak co roku zapewniamy służbę porządkową i jesteśmy dobrze przygotowani. Ale przykłady ostatnich marszów równości, zwłaszcza tego w Białymstoku, dają nam bardzo dużą nadzieję na to, że będzie spokojnie – mówiła w czwartek Honorata Sadurska ze stowarzyszenia Marsz Równości w Lublinie.

Przypomnijmy, że podczas poprzednich marszy w Lublinie dochodziło do starć z przeciwnikami takich działań. Nigdy awantury nie wszczynali uczestnicy MR.

Już wiadomo, że na sobotę przygotowywane są przynajmniej dwie kontrakcje. Zapowiada to Krucjata Młodych, która na placu Litewskim chce odmawiać różaniec.

Teraz swoją obecność zapowiadają także Fundacja Życie i Rodzina oraz Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Stop LGBT”. Jak informują, od godziny 13 wzdłuż trasy marszu staną „pikiety modlitewne”.