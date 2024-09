Piotr Rybak dyrektorem w COZL Nie jest już radnym Sejmiku. Kto go zastąpi?

– Pismo już do nas wpłynęło – usłyszeliśmy we wtorek w lubelskim biurze Komisarza Wyborczego. – Teraz wyślemy zapytanie do kolejnej osoby w okręgu, która w wyborach zdobyła najwięcej głosów, ale nie dostała się do Sejmiku. Po pozytywnej odpowiedzi, będziemy musieli sprawdzić przyszłego radnego w Krajowym Rejestrze Karnym, co z uwagi obecnie na wiele zapytań dotyczących nauczycieli chwilę potrwa. Czy do najbliższego posiedzenia Sejmiku, zaplanowanego na ostatni tydzień uda się dopełnić wszelkie formalności, by na nim nowy radny złożył ślubowanie i został zaprzysiężony trudno wyrokować.