PiS bierze się za szpitalne jedzenie. " Te posiłki były często mizerne"

We wtorek rano PiS ogłosiło wprowadzenie programu "Dobry posiłek" dla pacjentów szpitali.

"Pacjenci często nie są zadowoleni z jakości serwowanych posiłków w szpitalach, szczególnie tych powiatowych. Musimy to zmienić! Dlatego nasz nowy program Dobry posiłek wprowadzamy dla wszystkich pacjentów polskich szpitali. To nie tylko dostęp do zdrowej diety, ale także dostęp do konsultacji z dietetykami" – wskazuje w spocie minister zdrowia Katarzyna Sójka.