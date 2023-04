PIT 2023. Lada dzień mija termin rozliczenia podatku

Termin jest ostateczny i żadna siła na ziemie i niebie go nie zmieni. Tylko do 2 maja można złożyć formularz PIT w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem internetu. Co do tej drugiej metody, to w aplikacji e-PIT od 15 lutego przygotowane są rozliczenia PIT-37 i PIT-38. Natomiast 2 maja zeznanie PIT-37, które znajduje się w aplikacji fiskusa, zostanie automatycznie zaakceptowane przez system. Oznacza to, że tylko w ciągu kilku najbliższych dni podatnik może jeszcze nanieść zmiany w formularzu lub załączyć dokumenty potwierdzające korzystanie z ulg.

W przypadku braku działania ze strony podatnika, sam fiskus rozliczy zeznanie na podstawie przygotowanych przez skarbówkę wyliczeń.

Po złożeniu zeznania PIT i zaakceptowaniu go przez system elektroniczny podatnik otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Jednak ci, którzy zwlekają z rozliczeniem do ostatniej chwili muszą pamiętać, że mogą otrzymać je dopiero po kilku godzinach. Jest to spowodowane przeciążeniem serwerów urzędów skarbowych.

Przypomnijmy, że to na podstawie PIT-37 rozliczają się głównie etatowcy, zleceniobiorcy, zarabiający na umowach o dzieło i członkowie zarządów. Deklaracja PIT-38 przewidziana jest dla przedsiębiorców.

Tak jak do tej pory, można się rozliczyć indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

– Nadpłaty, do kwoty 5 tys. zł z większości zeznań PIT-37 złożonych przez usługę Twój e-PIT, zwracane są w ciągu siedmiu dni, natomiast zwrot nadpłaty podatku z pozostałych zeznań do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu nadpłaty wynosi do trzech miesięcy – informuje Michał Deruś rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. – Pracownicy urzędów skarbowych, po wcześniejszej rezerwacji wizyty w urzędzie skarbowym, odpowiadają na pytania podatników osobiście, jak również telefonicznie – dodaje rzecznik i zastrzega też, że w samym rozliczeniu podatku urzędnicy nie pomagają.

Przypominamy, że przy okazji rozliczenia PIT można wziąć udział w loterii podatkowej „Rozlicz PIT w Lublinie”, której główną nagrodą jest Suzuki Swift Hybrid. W loterii mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy Lublina, którzy rozliczą PIT za 2022 rok w jednym z lubelskich Urzędów Skarbowych podając Lublin jako miejsce zamieszkania. Konieczne jest również zgłoszenie swojego udziału w loterii np. przez wypełnienie formularza online, który można znaleźć na stronie internetowej lublin.eu/PIT.