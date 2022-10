Piwo w Bramie Krakowskiej? Rozmowa z nieznajomym skończyła się bardzo źle

Do zdarzenia doszło w ubiegłą środę nocą. 24-latek został zaczepiony przy Bramie Krakowskiej przez nieznajomego. Mieszkaniec Świdnika podczas rozmowy poczęstował mężczyznę piwem. Po chwili ten stał się jednak agresywny. Opowiadał, że siedział w więzieniu. W pewnym momencie zaczął popychać 24-latka. Jednocześnie zmusił go do wydania posiadanych pieniędzy. Po tym oddalił się z miejsca zdarzenia.

24-latek zgłosił sprawę na 1. komisariacie Policji w Lublinie. Mężczyzna dokładnie opisał agresora.

– Przekazane szczegóły pozwoliły bez trudu namierzyć sprawcę. 40-latek został zatrzymany przez kryminalnych. Jak się okazało, nie był to pierwszy rozbój, którego dopuścił się mieszkaniec Lublina – relacjonuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Mężczyzna już usłyszał zarzuty rozboju. Na wniosek śledczych trafił na 3 miesiące do aresztu.