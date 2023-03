PKP. Będzie pociąg Lublin – Poznań. Dostał specjalną nazwę

– Od 3 września bliżej będzie Koziołkowi Lubelskiemu do Koziołków Poznańskich – napisał na Twitterze Tomasz Gontarz członek zarządu PKP Intercity.

Właśnie wtedy ma, po raz pierwszy, wyruszyć w drogę bezpośredni pociąg z Lublina do Poznania. Będzie jechał przez Radom i Łódź. Jest już ustalony czas podróży. Skład z Lublina do Radomia ma jechać 1 godzinę i 18 minut, do Łodzi 3 godziny i 3 minuty, a do Poznania pociąg dojedzie w 5 godzin i 56 minut.

Od 3 września bliżej będzie Koziołkowi Lubelskiemu do Koziołków Poznańskich. Wtedy startuje nasze nowe połączenie IC Koziołek. Realizowane będzie nowymi składami Flirt z siedleckiej fabryki Stadlera.



Czas przejazdu:

Lublin - Radom, 1h:18.

Lublin - Łódź, 3h:03.

Lublin -… pic.twitter.com/a703LkUUIW — Tomasz Gontarz (@TGontarz) March 22, 2023

Skład będzie nosił nazwę IC Koziołek. Gontarz dodaje, że połączenie będzie realizowane składami Flirt z siedleckiej fabryki Stadlera.

Zaznaczmy, że obecnie także można dojechać pociągiem z Lublina do Poznania. Bez przesiadek podróż trwa 5 godzin i 48 minuty, a z przesiadkami 6 godzin i 23 minuty a nawet blisko 7 godzin.

Przypomnijmy, że w połowie marca – w związku z zakończeniem części prac torowych – przyśpieszyły pociągi relacji Lublin – Warszawa. Teraz do stolicy można dojechać w mniej niż 2 godziny. To o około 20 minut krócej niż przed zmianami.