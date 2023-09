Plac Zamkowy zamienił się w minizajezdnię

Wydarzenie trwało od godz. 12 do 18 w niedzielę. Na placu Zamkowym można było m.in. obejrzeć nowe i zabytkowe autobusy, przejechać się Gutkiem czy Ikarusem. Największym zainteresowaniem cieszyła się możliwość porozmawiania z siatkarzami z klubu Bogdanka LUK Lublin. To była okazja, aby zdobyć autograf, zrobić sobie zdjęcie ze sportowcami oraz potrenować przy pomocy profesjonalnych sprzętów i zmierzyć prędkość piłki przy zagrywce. Oprócz siatkarzy, chętni poznali również sportowców z Lubelskiego Klubu Futbolu Amerykańskiego Tytani Lublin, czy dziewczyny z klubu piłki ręcznej MKS FunFloor Lublin.

Wydarzenie było również gratką dla młodzieży. Laser City Lublin prezentowało magiczną walizkę Magic Box, którą trzeba rozbroić wykonując szereg zadań umysłowych. Strzelnica Schron Lublin prezentowała część eksponatów z muzeum strzelnicy oraz część z broni palnych, których można użyć będąc na strzelnicy. Fundacja Sztukmistrze dała pokaz akrobatyczny oraz przeprowadziła warsztaty kuglarskie.

Na Pikniku Komunikacyjnym, do godz. 16 można było również zrobić coś dobrego dla innych. Na pl. Zamkowym stanął ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w którym chętni honorowo oddawali krew. Do godziny 14.30 znalazło się 11 chętnych dawców. Wśród nich był Pan Marcin z Krasnegostawu, który przyłączył się do akcji.

- Oddawałem krew już kilka razy. Dla mnie to bardzo szlachetna akcja, czuję, że robię coś dobrego i zachęcam wszystkich, aby oddawali krew i pomagali potrzebującym – mówi Pan Marcin, honorowy dawca krwi.

Lekarz z ambulansu RCKiK wspomniał, że w banku krwi potrzebna jest każda grupa krwi, a zapasy szybko się kończą. Poza niedzielnym wydarzeniem krew można na co dzień oddać w siedzibie RCKiK przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8.

Piknik był inauguracją Europejskiego Tygodnia Mobilności w Lublinie. W programie jeszcze m.in.

18 września 2023 r. (poniedziałek)

Lekcje edukacyjne w Świdniku. ZTM razem z MPK prowadzić będzie lekcje edukacyjne z zakresu bezpiecznego korzystania z komunikacji miejskiej dla grup dzieci.

19 września 2023 r. (wtorek)

W godz. 08.30-14.30 w pobliżu Miasteczka Ruchu Drogowego przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie odbędą się lekcje pod hasłem „Bezpieczny pasażer”. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Lublinie, ZTM i MPK w Lublinie będą mówić o zasadach w ruchu drogowym i rowerowym oraz o bezpiecznym korzystaniu z komunikacji miejskiej. Ilość grup jest ograniczona i obowiązują zapisy pod nr tel. 724 990 003 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

21 września 2023 r. (czwartek)

W godzinach 8:00-15:00 na Placu Łokietka pod lubelskim ratuszem stanie punkt konsultacyjno-informacyjny ZTM. Pracownicy będą udzielać informacji na temat systemu Lubika.

22 września 2023 r. (piątek)

Wydarzenie kończące Europejski Tydzień Mobilności, czyli dzień bez samochodu. Tego dnia, osoby z ważnym dowodem rejestracyjnym będą mogli podróżować komunikacją miejską za darmo.