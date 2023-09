„Plan dla dzielnic”. Pora na Stare Miasto i Czechów Północny

Spacer po Starym Mieście rozpocznie się 26 września o godz. 16.30 przy Bramie Krakowskiej. Trasa poprowadzi przez Szambelańską, Jezuicką, przez plac Po Farze na Błonia Zamkowe i zakończy się przy ul. Podwale.

Mieszkańcy Czechowa Północnego spotkają się 28 września o godz. 16.30 przy ul. Raginisa 14. Stamtąd pójdą ul. Zelwerowicza w pobliżu ul. Harnasie, przez pl. Centralny w pobliżu ul. Gorczańskiej, ul. Leszetyckiego, okolicami ul. Noskowskiego, kończąc przy ul. Koncertowej. Do spacerów może dołączyć każdy, na dowolnym etapie.

- Przed nami kolejny tydzień spacerów i warsztatów, na które zapraszam mieszkańców i mieszkanki dzielnic. Są one okazją do omówienia wyzwań stojących przed poszczególnymi rejonami naszego miasta oraz wspólnego wypracowania wizji rozwoju dla każdej części Lublina. Do udziału zachęcam wszystkich zainteresowanych, zaangażowanych w życie i rozwój lokalnej społeczności – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Zaplanowane są również warsztaty w dwóch dzielnicach. Mieszkańcy Kalinowszczyzny spotkają się 27 września o godz. 17.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy przy ul. Kleeberga 12. Zaś jutro, 20 września o godz. 17.00, chętni spotkają się w dzielnicy Dziesiąta, przy ul. Mickiewicza 36. Aby wziąć udział w warsztatach potrzebna jest wcześniejsza rejestracja na stronie www.plandladzielnic.lublin.eu lub pod nr telefonu: 81 466 25 54.

Przypominamy, że jeszcze w tym tygodniu lublinianie mają możliwość zaangażować się w miejski projekt.

Mieszkańcy Ponikwody spotkają się w 21 września o godz. 16.30 na parkingu przy sklepie spożywczym na wysokości al. Spółdzielczości Pracy 68, skąd przejdą ulicami: Kosynierów, Pliszczyńską, Majerankową, Nasturcjową i Owocową w kierunku boiska sportowego przy SOSW nr 1.

Podczas spacerów i warsztatów jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, ale taką potrzebę należy zgłosić najpóźniej na 3 dni przed danym wydarzeniem, do godz. 14.00 pod numerem telefonu 81 466 25 54 lub na adres e-mail: partycypacja@lublin.eu