Planszówki poszły w ruch. Boardmania przez dwa tygodnie w CSK (zdjęcia)

Wydarzenie potrwa aż do 31 sierpnia, a wstęp na nie jest bezpłatny. To prawdziwa gratka dla tych, którzy jako pasjonaci są w grach wszelkiej maści już bardzo zaawansowani, ale również dla zupełnie początkujących. Organizatorzy służą pomocą we wprowadzeniu w tajniki grania.

Z wypożyczalni można korzystać codziennie od południa do godz. 20.

Organizatorzy to Lubelska Fundacja Rozwoju Umysłu i CSK.