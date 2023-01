Do przystanku Lublin Ponikwoda trzeba przejść kilometr od autobusu. Przystanek ma być bliżej

Kazimierz Dolny: Pół tony pamiątek po Kuncewiczach. Przyleciały wojskowym transportem z USA

Dokumenty, zdjęcia, książki oraz inne pamiątki po Marii i Jerzym Kuncewiczach, pisarzy związanych z Kazimierzem Dolnym, dotarły ze Stanów Zjednoczonych do Muzeum Nadwiślańskiego. Zbiory należały do zmarłego wnuka Kuncewiczów. W ich transporcie do Polski pomogło wojsko.