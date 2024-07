Po raz pierwszy będą biegać po płycie lotniska

W nocy z 19 na 20 października z płyty lubelskiego lotniska nie wystartuje samolot, ale grupa blisko 700 biegaczy. Po raz pierwszy w tym miejscu odbędzie się 19. edycja SKYWAYRUN. Wcześniej uczestnicy biegali po lotniskach w Rzeszowie, Wrocławiu, Gdańsku oraz na lotniskach wojskowych w Mińsku Mazowieckim i w Bazie NATO Poznań / Krzesiny podczas edycji militarnych biegu.

– Przed startem zawodnicy będą musieli przejść odprawę i kontrolę bezpieczeństwa, tak jakby wsiadali na pokład samolotu, z dokumentem tożsamości i imienną kartą pokładową, którą otrzymają odbierając swój pakiet startowy – zapowiadają organizatorzy.

Każdy uczestnik w pakiecie startowym otrzyma koszulkę techniczną, kartę pokładową ze swoim imieniem i nazwiskiem (boarding pass), numer startowy z chipem do pomiaru czasu, a po ukończonym biegu medal i wodę. Dla najszybszych trójek, w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn, przewidziane są statuetki oraz drobne nagrody rzeczowe.

Limit czasu na bieg to 50 minut. Rozpocznie się on o północy z 19 na 20 października, po ostatnim lądowaniu samolotu. Trasa będzie wiodła przez pas startowy oraz drogami kołowania. Na czas biegu włączone pozostaną światła oświetlające pas startowy tak jak się to dzieje w przypadku startu lub lądowania samolotu. Przed sportową rywalizacją na uczestników czekać będą różne atrakcje.

Więcej informacji o biegu dostępne są na stronie internetowej.