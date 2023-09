Miał do odsiadki wyrok za pobicie. Udawał, że nie ma go w domu

Funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ustalili miejsce pobytu 37-latka. Co ciekawe, informacje pomocne w jego odnalezieniu przekazali mundurowi z Radzynia Podlaskiego. Mołdawianin ukrywał się w jednej z kamienic w Lublinie.

- Mężczyzna nie chciał wpuścić funkcjonariuszy do mieszkania i udawał, że go tam nie ma. Nie otworzył drzwi nawet, kiedy na miejsce przyjechali strażacy, którzy pomogli policjantom w dostaniu się do mieszkania – relacjonuje nadkom. Kamil Gołębiowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Zatrzymany był poszukiwany od lipca tego roku za pobicie mieszkańca powiatu lubelskiego. Do tego zdarzenia doszło w ubiegłym roku na przystanku przy ul. Krężnickiej w Lublinie. Obywatel Mołdawii za to przestępstwo ma spędzić za kratkami 15 miesięcy. Już trafił do zakładu karnego.