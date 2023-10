Pociągi będą obsługiwać pod dachem. Ta inwestycja ma dać 150 nowych miejsc pracy

PKP Intercity ogłosiły właśnie przetarg na rozbudowę i przebudowę bocznicy w rejonie ul. Krochmalnej. Mają tu powstać dwie hale wraz z zapleczem socjalno-biurowym.

- W tych halach pociągi będą przygotowywane do drogi, będą w nich też dokonywane niezbędne naprawy. Nasi pracownicy pracują na świeżym powietrzu, co przy takich temperaturach, jakie mamy obecnie i tych czekających nas w zimie, jest bardzo problematyczne. Budując te dwie nowe hale zapewnimy im bardzo wysoki komfort pracy i lepsze warunki – mówi Tomasz Gontarz, wiceprezes PKP Intercity.

I dodaje, że po ukończeniu inwestycji zatrudnienie w lubelskiej sekcji spółki ma wzrosnąć z 250 do 400 osób. - Dzięki temu część prac, które wykonujemy obecnie na bocznicy na warszawskim Grochowie, zostanie przeniesionych do Lublina. Podstawowe przeglądy wagonów, klimatyzacji, to będzie się działo w Lublinie, co odciąży naszą główną bazę postojową – wyjaśnia Gontarz.