Podaruj dzieciom uśmiech. To nic nie kosztuje

Kto choć raz przebywał w szpitalu wie, że to miejsce nie należy do najprzyjemniejszych. A w szczególności dla dzieci. Z pomocą przychodzą wolontariusze fundacji Dr Clown. Odwiedzają oni szpitale dziecięce i placówki specjalne na terenie całej Polski. Wolontariuszy spotkamy także w domach opieki społecznej. Zgodnie z powiedzeniem „śmiech to zdrowie” idą tam, gdzie do śmiechu czasem brakuje powodów. Po odpowiednim przeszkoleniu wolontariusz tworzy postać Doktora Clowna, która jest narzędziem ich pracy. Kompletuje strój i opanowuje elementy sztuki cyrkowej i iluzji. Następnie razem z zespołem wyrusza do szpitala, gdzie następuje praktyczna część wdrożenia.

Teraz każdy z nas może stać się takim bohaterem w stroju clowna. Fundacja poszukuje wolontariuszy, którzy będą poprawiać samopoczucie małych i dużych pacjentów.

– Mimo trudnych miejsc pracy, to bardzo pozytywny wolontariat. Tworzymy swoją postać Doktora Clowna i za pomocą m.in. iluzji, żonglerki i sztuki cyrkowej, zmieniamy szpitalny świat. Uśmiech, który wywołujemy od razu do nas wraca. Możemy w czasie rzeczywistym obserwować pozytywną zmianę, jaką w dzieciach i dorosłych powodują nasze wizyty. To i nas ładuje pozytywną energią – mówi wolontariuszka fundacji Doktor Wiatrak.

Co zrobić by stać się Doktorem Clownem?

Przede wszystkim, osoba chcąca być wolontariuszem musi być pełnoletnia, posiadać ważną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną i zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do bycia wolontariuszem. Kolejnym ważnym elementem jest dyspozycyjność – wolontariusz powinien być dostępny przez około 2 godziny w wybrany dzień tygodnia przez co najmniej 3 miesiące.

Jeśli osoba chcąca zostać wolontariuszem spełnia powyższe wymagania, musi do 13 listopada wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na STRONIE INTERNETOWEJ. Później koordynator regionu kontaktuje się z osobą i ustalane są szczegóły.