Podwyżki w każdym WORD w Lubelskiem. Drożej za prawo jazdy. Nowe stawki

Od 1 stycznia to już nie ministerstwo infrastruktury decyduje o wysokości opłat za egzaminy na prawo jazdy. Teraz takie prawo mają sejmiki województw, bo to im podlegają Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Zmiana przepisów sprawiła, że to właśnie radni decydują o wysokości opłat, ale nie mogą ich zmienić dowolnie. Zgodnie z przepisami prawa nie mogą jednak kreować stawek dowolnie i nie mogą przekroczyć wskazanej w ustawie górnej granicy.

Właśnie maksymalną podwyżkę w poniedziałek uchwalili radni lubelskiego sejmiku.

le po kolei. Przyszłych kierowców egzaminują Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Podlegają one marszałkom województw, ale do końca 2022 roku to Ministerstwo Infrastruktury decydowało o tym, ile WORD-y mogą brać za egzamin.

Obecne stawki to 30 zł za część teoretyczną, a praktyczna jest znacznie droższa:

kategoria AM – 140 zł,

kategorie A1, A2, A – 180 zł,

kategoria B – 140 zł,

kategoria C i D – 200 zł,

kategorie C+E, C1+E, D1+E, D+E – 245 zł,

kategorie B1, C1, D1, T – 170 zł,

kategorie B+E – 200 zł.

Kiedy uchwała wejdzie w życie stawki będą wyglądały tak: 50 zł - za część teoretyczną egzaminu oraz

200 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T

250 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E.

Takie same podwyżki mają zostać (lub już zostały) wprowadzone w innych województach. Ich marszałkowie porozumieli się co do podwyżek.