Pokaż jak atrakcyjny jest Lublin i wygraj nagrody

Do 25 maja można wysyłać prace na 7. edycje konkursu #LublinTravel.

– Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej i Kulturalnej, przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 w Lublinie, a na laureatów czekają nagrody – informuje Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, organizator konkursu.

Konkurs skierowany jest zarówno do amatorów jak i profesjonalnych fotografów. Jego celem jest pokazanie atrakcyjności Lublina, który został wyróżniony tytułem Polskiej Marki Turystycznej. Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości 1,2 tys. zł.

– Tematem mogą być wydarzenia, zabytki, klimatyczne miejsca oraz inne motywy związane z Lublinem. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa zdjęcia – informuje LROT.

Co należy zrobić by zgłosić się do konkursu?

Opublikować zdjęcie w Grupie Facebook Lubelskie Travel, wraz z tytułem oraz hasztagiem #LublinTravel w opisie (najpierw należy dołączyć do Grupy).

Przesłać fotografie (w formacie .jpg) na adres konkurs.lublintravel@gmail.com wraz z następującymi informacjami: imię i nazwisko, tytuły zdjęć.

Przesłane na konkurs fotografie prezentowane będą w siedzibie LROT przy Krakowskim Przedmieściu 6. Zwycięzców konkursu wybierze komisja konkursowa: