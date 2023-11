Pokazali, jak dawniej wyglądał lubelski zamek. Powstał model 3D

Historia budowli na Wzgórzu Zamkowym sięga dwunastego wieku, czyli czasów panowania pierwszych Piastów. Murowany zamek i kaplica królewska powstała kilkaset lat później, w wieku XIV. Na początku kolejnego w zamkowym kompleksie znajdowały się również dwie baszty, wieża, gotycki budynek o funkcji urzędowo-rezydencjonalnej oraz brama wjazdowa.

W czasach Jagiellonów zamek był królewską rezydencją, gdzie wychowywali się synowie Kazimierza Jagiellończyka. W 1569 roku w zamku zawiązano unię pomiędzy Polską i Litwą. Niestety, kolejne stulecia dla lubelskiej rezydencji nie były łaskawe. Wojny przyniosły poważne zniszczenia, które nie pozwoliły na odbudowę zamku w oryginalnym kształcie. Zamiast niej zdecydowano o postawieniu nowej, neogotyckiej budowli, która przetrwała do dzisiaj.

Jak wyglądałby lubelski zamek, gdyby nie skutki wojen? Obejrzenie go w dawnym, średniowiecznym stylu, umożliwia technologia rozszerzonej rzeczywistości. Dzięki jej zastosowaniu w aplikacji Turystyczny Lublin (można ją pobrać na telefon), zainteresowani mogą obejrzeć zrekonstruowany cyfrowo zamek z kilku widoków.

Żeby to zrobić, należy pobrać moduł "Zwiedzaj Lublin" zabrać ze sobą komórkę i udać się do centrum Lublina. Następnie trzeba odszukać co najmniej jeden z pięciu punktów widokowych, gdzie umieszczono tablice z graficznymi symbolami. Chodzi o plac Po Farze, ul. Zamkową, Wzgórza Czwartek, dziedziniec zamkowy lub tarasy galerii Vivo. Po znalezieniu dowolnej tablicy, należy zeskanować podany na niej symbol, a wtedy aplikacja odblokuje widok cyfrowej rekonstrukcji nieistniejącego już zabytku.