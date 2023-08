Pokazy na fontannie multimedialnej w sierpniu. Kiedy i jakie zobaczymy na pl. Litewskim?

W sierpniu pokazy na fontannie multimedialnej będą w każdy piątek i sobotę miesiąca, a od 11 do 15 sierpnia widowiska będą prezentowane codziennie. Start spektakli zaplanowano na godz. 21.30.

Harmonogram pokazów na sierpień:

• piątek (4 sierpnia) – Czarcia Łapa, Unia Narodów

• sobota (5 sierpnia) – Lublin is YOUth (EN), Wieniawski IMPRO

• piątek (11 sierpnia) – Lublin is YOUth (PL), Symfonia Nauki

• sobota (12 sierpnia) – Czarcia Łapa, Historia Placu Litewskiego na wesoło

• niedziela (13 sierpnia) – Lublin is YOUth (EN), Inspiruje nas wolność, Anioły Lubelskie

• poniedziałek (14 sierpnia) – Symfonia Nauki, Unia Narodów

• wtorek (15 sierpnia) – Lublin is YOUth (PL), Tradycje Lubelskiego Przemysłu Lotniczego, Sen o Mieście

• piątek (18 sierpnia) – Czarcia Łapa, Unia Narodów

• sobota (19 sierpnia) – Wieniawski IMPRO, Tradycje Lubelskiego Przemysłu Lotniczego, Anioły Lubelskie

• piątek (25 sierpnia) – Lublin is YOUth (PL), Symfonia Nauki

• sobota (26 sierpnia) – Wieniawski IMPRO, Tradycje Lubelskiego Przemysłu Lotniczego, Sen o Mieście