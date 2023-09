Poławiacze Pereł wracają na scenę

Poławiacze Pereł Improv Teatr są obecni na lubelskiej scenie od 2015 roku. Grupa powstała z inicjatywy Przemysława Buksińskiego, a dziś tworzą ją również Michał Łysiak, Łukasz Szampanek Szymanek, Mirek Urban oraz Marcin Wąsowski.

W występy formacji zawsze bezpośrednio zaangażowana jest publiczność i podobnie będzie tym razem. Artyści zachęcają odbiorców do dzielenia się pomysłami na kolejne sceny.

- To sprawdzian dla kreatywności i spontaniczności. To wolność tworzenia nie tylko dla publiczności, ale także wspólnie z nią. To historie, które układamy razem z widzem, podobnie jak on nie wiedząc gdzie nas zaprowadzą i jak się zakończą - opowiadają organizatorzy.