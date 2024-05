Szukają najlepszego policjanta. Dziś kierowanie, jutro jazda

W środowych eliminacjach wzięło udział 18 policjantów oraz 1 żandarm. Pierwszego dnia funkcjonariusze mieli do wykonania trzy konkurencje: test wiedzy, kierowanie ruchem na skrzyżowaniu oraz strzelanie.

Jutro policjanci zmierzą się z jazdą sprawnościowym motocyklem, samochodem oraz z pierwszą pomocą.

– Tym razem nie rywalizujemy w tym, ile mandatów napisaliśmy, ale o miano najlepszego policjanta ruchu drogowego naszego garnizonu – mówi mł. asp. Renata Szpakowska z Wydziału Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. – Najbardziej widowiskową konkurencją jest kierowanie ruchem; to czynność najbardziej charakterystyczna dla policjantów ruchu drogowego, dlatego że to właśnie my, w trakcie świąt, maratonów, zatorów czy też przy wyłączonej sygnalizacji świetlnej, pojawiamy się na skrzyżowaniu i kierujemy ruchem. Można powiedzieć, że tańczymy na skrzyżowaniu. Oceniane jest wejście i zejście na skrzyżowanie, prawidłowość pokazywanych gestów, w naszym slangu policyjnym mówimy czy policjant prawidłowo kręci się po skrzyżowaniu. A także czy pilnuje wszystkich wylotów skrzyżowania a także przejść dla pieszych.

Konkurencję mogli podglądać mieszkańcy Lublina na skrzyżowaniu ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Krańcową.

– Takie skrzyżowania w układzie plusa, należą do tych najprostszych. Trzeba pamiętać, że kierujący wjeżdżają pomimo tego, że policjant nakazuje, gdzieś tam miejsce do zatrzymania. Kierowcy jednak próbują swoje uszczknąć, na takich właśnie trzeba uważać. Choć skrzyżowanie nie jest trudne, stres jednak występuje. Zależne jest to od tego, czy na co dzień reguluje się ręcznie ruchem czy nie. Wiadomo z czasem wszystko przychodzi, trzeba ćwiczyć – mówi mł. asp. Tomasz Bernecki.

Konkurs zachwycił pieszych. Wielu z nich obserwowało policjantów wykonujących 5 minutowe zadanie, których oceniało 5 sędziów.

Dwóch najlepszych funkcjonariuszy, będzie reprezentować garnizon lubelski podczas ogólnopolskiego etapu konkursu, który odbędzie się w połowie czerwca w Poznaniu.