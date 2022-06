Policyjna akcja pod marketem w Lublinie. Wezwali pirotechników

Bajpas serca – czym jest i kiedy warto poddać się operacji?

Bajpasy to inaczej pomosty aortalno-wieńcowe. Wszczepia się je w celu doprowadzenia krwi do tego obszaru serca, który nie jest wystarczająco do krwionośny. Najczęściej niedokrwione miejsce w sercu powstaje w wyniku zwężenia lub zamknięcia światła naczynia sercowych. Operacja wszczepienia bajpasów realizowana jest w znieczuleniu ogólnym. Cała procedura jest bardzo wyczerpująca i trwa kilka godzin. Wszczepienie bajpasów oznacza tworzenie pomostu dla przepływu krwi, aby mogła one docierać również do niedokrwiennych obszarów serca. Tym saman celem operacji jest przeprowadzenie krwi pomiędzy tętnicą wieńcową a aortą w taki sposób, aby ominąć niedrożny odcinek tętnicy. Pomosty tworzy się najczęściej z naczyń krwionośnych pobranych wcześniej od pacjenta. Może to być tętnica piersiowa lub żyła odpiszczelowa. Decyzja o konieczności przeprowadzenia operacji wszczepienia bajpasów podejmowana jest przez lekarzy na podstawie licznych wyników badań. Jest to między innymi koronografia, EKG, RTG klatki piersiowej, USG tętnic szyjnych, badania laboratoryjne oraz biochemiczne krwi.