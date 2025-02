Politechnika Lubelska przeciwko cyberprzestępczości

Rektor Politechniki Lubelskiej, prof. Zbigniew Pater, podkreślił znaczenie tej współpracy:

– Takie są uwarunkowania zewnętrzne i potrzeba chwili, do których musimy się dostosować i na które musimy reagować. Dlatego ważne jest, żeby przygotowywać odpowiednio wyszkolonych specjalistów.

Podpisane porozumienie obejmuje nie tylko wymianę doświadczeń, ale również zaangażowanie CBZC w kształcenie przyszłych ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa. Jak zaznacza inspektor Bartosz Furgała, zastępca komendanta CBZC, Biuro poszukuje partnerów w środowisku akademickim, widząc w nich kluczowych sojuszników w rozwoju nowoczesnych technologii.

– Jesteśmy też bardzo atrakcyjnym pracodawcą, a absolwenci kierunków technicznych i informatycznych mogą u nas zdobywać nowe kompetencje i doświadczenie – dodał Furgała.

IT Tower – przyszłość cyberbezpieczeństwa

W ramach działań na rzecz wzmocnienia edukacji i badań nad cyberbezpieczeństwem Politechnika Lubelska planuje budowę IT Tower – Międzywydziałowego Centrum Cyberbezpieczeństwa i Sztucznej Inteligencji. Obiekt, którego realizacja planowana jest na koniec 2028 roku, stanie się nowoczesnym centrum szkoleniowym i badawczym, wspierającym rozwój innowacyjnych technologii ochrony danych.

Nowe kierunki studiów i praktyczna edukacja

Już od października 2025 roku uczelnia uruchomi nowe kierunki kształcenia – studia pierwszego stopnia na kierunku cyberbezpieczeństwo oraz studia magisterskie z informatyki ze specjalnością cyberbezpieczeństwo. Nowy program nauczania obejmie m.in. kryptografię, sztuczną inteligencję oraz techniki obrony przed cyberatakami.

– Rynek pracy zmienia się dynamicznie. Przyszłością kryptografii jest kryptografia kwantowa. Musimy pod tym kątem przygotowywać studentów - mówi prof. Kamil Jonak, dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Technicznej

Dzięki współpracy z CBZC studenci będą mieli dostęp do najnowocześniejszych technologii oraz wiedzy praktyków, co pozwoli im lepiej przygotować się do pracy w dynamicznie rozwijającej się branży cyberbezpieczeństwa.

Cyberbezpieczeństwo priorytetem

W dobie rosnącej liczby cyberataków i przestępczości internetowej inicjatywa Politechniki Lubelskiej oraz CBZC to krok w stronę budowania silniejszych struktur ochrony danych w Polsce. Dzięki nowym projektom edukacyjnym, badawczym i inwestycyjnym, Lublin może stać się jednym z kluczowych ośrodków kształcenia i rozwoju technologii cyberbezpieczeństwa w kraju.