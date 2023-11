Pomóż Mikołajowi dotrzeć do szpitala dziecięcego

Stowarzyszenie znajduje się przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Aktywnie działa dla dzieci przebywających na Oddziale Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej. Kolejny rok z rzędu zorganizowali zbiórkę pieniężną, aby stworzyć wyjątkowe mikołajki i święta dla dzieci, które nie mogą spędzić ich we własnym domu.

- Staramy się, żeby prezenty dla dzieci były jak najbardziej spersonalizowane i dostosowane do ich wieku i zainteresowań. Chcemy, żeby wiedziały, że to jest prezent dla nich, że mikołaj ich obserwuje i wie, co lubią. Tymi akcjami chcemy sprawić, żeby dzieci spędzały ten czas tak jak powinny, czyli kolorowo, z prezentami i Mikołajem. Chcemy po prostu tę namiastkę świątecznego klimatu wprowadzić do szpitala. Dzieci spędzają tam wiele miesięcy i wiadomo, że jak wypada wtedy ten czas świąteczny to jest dodatkowa przykrość i żal, że nie mogą być ze swoimi rówieśnikami lub w domu – mówi Anna Kulik, dyrektor zarządzający Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie.