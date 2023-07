Pomoc dla bezrobotnych. Płatne staże i nawet do 42 tysięcy złotych na założenie firmy

Miejski Urząd Pracy w Lublinie na pomoc bezrobotnym wyda blisko 16 milionów złotych. To środki z Unii Europejskiej, które umożliwią objęcie wsparciem większej liczby osób bezrobotnych i potrzebujących aktywizacji zawodowej.

- Na rynku pracy są grupy wymagające szczególnej uwagi i do nich kierujemy ofertę pomocy licząc na to, że proponowane rozwiązania okażą się skuteczne w uzyskaniu zatrudnienia. Specjaliści MUP zajmujący się rekrutacją do projektu ułatwią dobranie odpowiednich narzędzi do potrzeb oraz sytuacji osób zgłaszających się do projektu –mówi Monika Lipińska, zastępca prezydenta Lublina ds. społecznych.