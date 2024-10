Powróci stok narciarski na Globusie? Radny dopytuje, a miasto odpowiada

– W związku z nadchodzącym sezonem zimowym i potrzebą zapewnienia warunków do rekreacji i uprawiania sportu dla mieszkańców Lublina wnoszę o reaktywację wyciągu narciarskiego w ośrodku MOSiR na Globusie – rozpoczął temat w swojej interpelacji radny Derewenda.

Jak argumentuje radny, dzięki zlokalizowaniu stoku w mieście dzieci i młodzież samodzielnie będą mogły dotrzeć komunikacją miejską na stok narciarski. Miasto zapewniłoby miejsce do aktywności w okresie zimowym i realnie pomogło zaaktywizować młodzież. Zdaniem Derewendy otwarty stok narciarski umożliwiłby powstanie kolejnych miejsc pracy przy organizacji szkółek narciarskich czy półkolonii w okresie ferii świątecznych i zimowych.

– Inspiracją do urządzenia stoku może stać się Górka Szczęśliwicka w Warszawie, gdzie bez względu na temperaturę nowoczesna nawierzchnia umożliwia zjazdy. Modernizacja stoku, który służył całym pokoleniom Lublinian, pozwoli na nowo ożywić to miejsce – argumentuje dalej radny z klubu PiS.

Nad jego wnioskiem „pochylił się” wiceprezydent Tomasz Fulara. Odpowiedź chyba nikogo nie zdziwi, choć jej uzasadnienie dla wielu może wydać się ciekawe. Ogólnie rzecz ujmując na takie pomysły w kasie miasta nie ma po prostu pieniędzy. Pogoda zimą w naszym kraju na przestrzeni ostatnich lat funkcjonowania stoku również nie pomagała.

– Stok narciarski Globus Ski został zlikwidowany w 2018 r. między innymi ze względu na niekorzystne warunki klimatyczne prowadzące do coraz krótszego okresu eksploatacji obiektu. Stok jest jednym z niewielu tego typu obiektów zlokalizowanych w centrum dużego miasta. Bezpośrednio przekłada się to na możliwości przygotowania i utrzymania obiektu w okresie zimowym. Temperatura w mieście jest o 2-3 stopnie wyższa niż na terenach leżących wokół miasta. Dodatkowo, armatki śnieżne służące do naśnieżania stoku muszą korzystać z wody pochodzącej ze studni głębinowej, która w okresie zimowym jest o kilka stopni cieplejsza od wody z otwartych zbiorników wodnych, jakimi dysponują stoki usytuowane na otwartej przestrzeni – tłumaczy Fulara.

Jak dodaje do rozpoczęcia i prowadzenia sztucznego naśnieżania lubelskiego stoku konieczne są temperatury na poziomie co najmniej -3 st. C przez kilka kolejnych dni i nocy.

Kolejnym argumentem wiceprezydenta są wysoki koszty utrzymania stoku, który w obecnych warunkach klimatycznych przynosił w ostatnich latach olbrzymie straty.

– […] koszty przygotowania i utrzymania były niewspółmiernie wysokie do przychodów, co spowodowane było przede wszystkim krótkim okresem funkcjonowania stoku w sezonie. Spółka podejmowała próby znalezienia dzierżawcy, który zapewniłby dalsze funkcjonowanie stoku. Jednak z uwagi na nieopłacalność prowadzenia tego obiektu brak było podmiotów zainteresowanych prowadzeniem stoku – przekazuje Tomasz Fulara i podaje czas, przez jaki stok był otwarty w ostatnich latach swojego funkcjonowania:

w sezonie 2015/2016 stok był otwarty przez 26 dni

w sezonie 2016/2017 stok był otwarty przez 42 dni

w sezonie 2017/2018 stok był otwarty przez 15 dni

Swoje argumenty o wysokich kosztach podpiera następującą tabelą:

Sezon Koszty działalności (zł) Przychody ze sprzedaży (zł) Strata (zł)

2013/2014 775 813 132 472 643 340

2014/2015 524 909 51 732 473 177

2015/2016 481 657 92 507 389 150

2016/2017 491 117 154 068 337 049

2017/2018 613 980 151 740 462 240

Wygląda więc na to, że chętnych na prowadzenie stoku nie będzie i pozostanie on w sferze wspomnień mieszkańców Lublina.