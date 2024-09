Powroty na lubelskich scenach – przed nami Konfrontacje Teatralne

Organizatorzy 29. edycji festiwalu sięgnęli po spektakle z różnych scen teatralnych całej Polski, które przyciągnęły widzów i zwróciły uwagę krytyków. Motywem przewodnim, na który się zdecydowali, są szeroko rozumiane „Powroty”. Nie zabraknie m.in. powrotów artystycznych, jak również powrotów do dużych form teatralnych. Zobaczymy m.in. realizację „Folwarku zwierzęcego” w reżyserii Jana Klaty dla Teatru Śląskiego z Katowic. W nowej odsłonie powróci również spektakl „Do piachu” w reżyserii Witolda Mazurkiewicza i Janusza Opryńskiego.

– To jeden z najważniejszych tekstów Różewicza. Jesteśmy trzecią realizacją tego. Napisaliśmy do Julii Różewicz, to jest wnuczka poety i zgodziła się na nasz pomysł, co nie każdemu się udało. To straszny tekst przeciwwojnia, który dzisiaj nabiera nowych znaczeń. Tak naprawdę on odmitologizował wojnę, pokazał jej strach i wydaje mi się, że to jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach – mówi Janusz Opryński, twórca spektaklu i dyrektor Konfrontacji Teatralnych.