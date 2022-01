Prąd drożeje, podróże koleją też. Nowe ceny biletów z Lublina

Najbardziej, bo o 15 proc., wzrosły ceny biletów na pociągi kategorii TLK oraz IC, czyli te, które można spotkać na torach naszego regionu. W mniejszym stopniu zdrożały przejazdy nieobecnej u nas kategorii EIP (czyli Pendolino), za które zapłacimy o niecałe 13 proc. więcej. O nieco ponad 7 proc. wzrosły ceny biletów na pociągi kategorii EIC, których również nie ma w Lubelskiem.

Za bilet na trasie z Lublina do Warszawy trzeba obecnie płacić 42 zł. Przejazd z Lublina do Krakowa trasą przez Rzeszów kosztuje dziś 73 zł, natomiast trasą przez Radom 71 zł. Bezpośrednia podróż z Lublina do Poznania kosztuje obecnie 79 zł.

Przy zakupie biletu z dużym wyprzedzeniem można dostać nawet 45-procentowy upust od ceny wyjściowej. Dotychczas maksymalna obniżka przy przedsprzedaży wynosiła 30 proc.

Z cennika PKP Intercity zniknęły bilety weekendowe, które uprawniały do nieograniczonej liczby przejazdów od wieczora poprzedzającego pierwszy z następujących kolejno po sobie dni wolnych od pracy aż do poranka po tychże dniach wolnych.

W ofercie pojawiły się natomiast bilety wieloprzejazdowe ważne w środku tygodnia: od północy we wtorek do godz. 15 w czwartek. W wersji ważnej w pociągach TLK i IC taki bilet kosztuje 119 zł w drugiej klasie i 159 w pierwszej. W sprzedaży jest też droższy wariant, ważny we wszystkich kategoriach pociągów spółki PKP Intercity i kosztuje 239 zł na drugą klasę oraz 396 zł na pierwszą.