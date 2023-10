Nowa Lewica zadowolona z kampanii. Kandydatka: "Chcemy dostępnej i bezpiecznej antykoncepcji"

Oprócz samej "jedynki", czyli posła Czerniaka, na piątkowym spotkaniu pojawili się również inni kandydaci do Sejmu.

- Lewica jest jedyną partią, która zawsze dbała, dba i zadba w przyszłości o prawa kobiet. Zależy nam, żeby od najmłodszych lat, polskie dziewczyny czuły się bezpiecznie. Będziemy walczyć o rzetelną edukację seksualną. Chcemy dostępnej i bezpiecznej antykoncepcji, chcemy, żeby polskie kobiety miały dobrą, odpartyjnioną opiekę medyczną, dostęp do bezpiecznej aborcji do 12 tyg. ciąży. Zadbamy również o to, żeby wszystkie kobiety, które chcą być mamami wiedziały, że państwo pomoże w wychowaniu dzieci, zapewni dostęp do żłobków i przedszkoli. Dobro polskich kobiet zawsze będzie dla Lewicy najważniejsze – mówi Elżbieta Sobisiak, kandydatka do sejmu z Nowej Lewicy.

Następne propozycje wyborcze skierowane głównie do młodych przekazał analogicznie, najmłodszy kandydat do sejmu z partii.

- Lewica to młodość, ale również i wolność. To wolność w dostępnie do mieszkań. 300 tys. tanich mieszkań na wynajem oraz zrobienie w końcu porządku z akademikami, których standard często jest tragiczny. Lewica to wolność w dostępie do transportu. Tak, abyśmy mogli dojeżdżać do szkół, uczelni czy po prostu pójść wieczorem ze znajomymi na piwo, nie bojąc się jak później wrócić. To również wolność w dostępie do edukacji. Proponujemy 1000 zł stypendium dla każdego studenta i studentki, którzy ukończyli pierwszy semestr studiów, dlatego, że jeżeli chcemy mieć wykształcone i wyspecjalizowane kadry musimy dać możliwość nauki, a często jest to łączone z pracą lub wręcz rzucane na rzecz pracy z racji dużych kosztów utrzymania – zaznacza Kamil Krzos, kandydat do sejmu z Nowej Lewicy.

Jacek Czerniak wspomniał również, że w trakcie ich kampanii dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród rencistów i seniorów cieszył się pomysł na wdowią rentę. Podczas konferencji zostały również przytoczone kwestie praw pracownika oraz przemocy i skali samobójstw głównie wśród dzieci.