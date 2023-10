Premiera oratorium „Dla ocalałych dom" (zdjęcia)

Dla ocalałych dom to symboliczne, bezpieczne miejsce dla człowieka, który szczególnie dziś powinien zdawać sobie sprawę z tego, że w każdym wymiarze - miłość to wolność, nienawiść to wojna. Słowa oratorium nawiązują do podstawowych wartości istotnych w życiu, które wskazują młodemu człowiekowi konieczność powrotu do budowania swojego świata według zasad opartych na bogactwie duchowym, a nie materialnym.

Oratorium składa się z7 utworow oraz 6 fragmentów słowa łączącego w interpretacji Jacka Króla. Libretto zostało napisane na podstawie Hymnu o miłości wg św. Pawła. Muzykę skomponował Piotr Selim, a za słowa odpowiada Hanna Lewandowska.

W koncercie wystąpiły:

• Chór Lorien I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica;

• Chór Ergo Cantemus! II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego;

• Chór Kantylena III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie;

• Chór Copernicus IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie;

oraz gościnnie

• zespół wokalny Sine Nomine Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie.