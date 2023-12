Prezent nie zawsze trafiony. Co z nim zrobić?

Blisko 43 proc. Polaków na prezent pod choinkę wydaje od 50 do 100 zł. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Uce Research i Grupę BLIX na próbie 1032 osób. Ankietowani wskazali, że najchętniej kupują bliskim kosmetyki– 69,5 proc. Dalej wymieniają zabawki – 60,6 proc., słodycze – 45 proc. i perfumy – 33,9 proc.

Co zrobić, gdy znajdziemy pod choinką nietrafiony upominek?

Jeśli mamy dostęp do paragonu, sprawa właściwie rozwiązuje się sama. Wówczas wystarczy udać się do sklepu i dokonać wymiany lub po prostu zwrotu. Zwykle mamy na to tylko 14 dni od daty zakupu produktu, więc warto udać się do galerii od razu po świętach.

Jest też inna możliwość. Taki prezent można oddać komuś bliskiemu. Upominek można też sprzedać na portalach aukcyjnych. Inne rozwiązanie to obdarowanie potrzebujących. Ciekawą opcją jest również wymiana ze znajomymi.

Okazuje się jednak, że ponad 74 proc. Polaków nie oddaje niechcianych upominków, nawet jeśli wie, że nie wykorzysta ich w żaden sposób.