Prezydent Andrzej Duda o wyborach: "Demokracja w Polsce jest stabilna"

- Pokazaliśmy, że jesteśmy demokratycznym społeczeństwem, że odpowiedzialnie bierzemy sprawy w swoje ręce. Czekamy na zakończenie prac PKW- zaznaczył prezydent Polski. Frekwencja wyniosła ponad 72 proc.- To mnie bardzo cieszy. Apelowałem o to i bardzo dziękuję rodakom, którzy poszli oddać głos, niektórzy godzinami czekali w kolejkach- zauważył Duda.

Jednocześnie przyznaje, że trzeba czekać na oficjalne wyniki PKW. -Mam nadzieję, że we wtorek około południa zakończy się zliczanie głosów. Spokojnie czekamy- podkreśla. To co ważne, według prezydenta, wybory przebiegły spokojnie. – Mamy wojnę za wschodnią granicą. Były obawy o ataki hybrydowe. Dziękuję tym wszystkim, którzy pilnowali bezpieczeństwa teleinformatycznego i tego fizycznego.

Prezydent RP stwierdził, że „demokracja w Polsce jest stabilna”. – Tym, którzy zwyciężyli z góry gratuluję, w tym nowym posłom, którzy dostaną mandat. Te wybory były ważne. To sukces demokracji- dodał na koniec Duda.