Promocja Lubelszczyzny: Blisko 125 tys. zł za 12 filmików. Było warto?

Cykl dwunastu odcinków przedstawiał najpiękniejsze zakątki województwa. Internauci mogli zobaczyć lubelską Noc Kultury, Stare Miasto, Restaurację Mandragora i jak powstaje cebularz lubelski. Lublin został pokazany też przez pryzmat odbywających się w nim wydarzeń: Carnavalu Sztukmistrzów i Jarmarku Jagiellońskiego oraz Rezerwatu Dzikich Dzieci. Można było zobaczyć także Zalew Zemborzycki oraz pasieki pszczół na CSK. Dwa odcinki zrealizowano w Kazimierzu Dolnym. Popularna aktorka z kamerą pojawiła się także na ruinach Zamku w Janowcu, Pałacu Czartoryskich w Puławach, Magicznych Ogrodach i Nałęczowie.

Spacerowała z alpakami w Nowym Gaju pod Wojciechowem, a także po zamojskim rynku. Kolejne, cztery odcinki powstały na Roztoczu, m.in. w Szczebrzeszynie, Józefowie, Krasnobrodzie, Suścu i Zwierzyńcu.

Cykl filmów na kanale na YouTube „Bujaj się z Kaśką po Lubelszczyźnie” w ciągu czterech tygodni zanotował 32 491 wyświetleń. Częściej oglądały go kobiety (55 proc.), a największą popularnością cieszył się wśród 35-44 latków (36,1 proc.). Kanał zasubskrybowało 2600 internautów.

Na Facebooku z kolei profil akcji obserwował blisko 4500 osób, a filmy zanotowały zasięg 73 tys. Aż 85,2 proc. oglądających stanowiły kobiety.

Instagram „Bujaj się z Kaśką po Lubelszczyźnie” zaobserwowało 3112 osób, czyli blisko sześćdziesiąt (!) razy mniej niż prywatne konto aktorki.

– Współpraca z panią Kasią była strzałem w dziesiątkę – uważa mimo to Zdzisław Szwed członek zarządu Województwa Lubelskiego. – W regionie preferujemy turystykę dynamiczną, mamy 3,5 tysiąca kilometrów szlaków rowerowych. Możemy uprawiać kajakarstwo na Wieprzu, Krznie, Bugu czy Bystrzycy, dwa razy w roku są organizowane loty balonem. Roztocze swoją bogatą ofertą przyciąga coraz większe rzesze turystów. Dzięki dostępności filmików „Bujaj się z Kaśką po Lubelszczyźnie” w internecie widzi je wielu młodych ludzi oraz ludzi mieszkających za granicą.

Aktorka przyznała, że jest jeszcze wiele pięknych miejsc do pokazania. – Te 12 odcinków to tylko namiastka tego, co jest piękne na Lubelszczyźnie. Nie dotarłam do Włodawy, do Sobiboru, nie mam Polesia czy Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego – podsumowała Katarzyna Bujakiewicz. – Zapraszam na Lubelszczyznę, bo tu jest nieprawdopodobnie. Niespełna 2 godziny samochodem od Warszawy dzieje się magia.