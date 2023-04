Ile opozycja może wyszarpać PiS-owi. Najnowsza prognoza dla lubelskiego

Tak jak w kontekście ogólnopolskim, także w Lubelskiem zyskałaby Konfederacja. W 2019 roku zdobyła tylko jeden mandat w okręgu lubelskim. Teraz mogłaby tu liczyć na dwa, a dodatkowy zdobyłaby we wschodniej części województwa.

Polska 2050 mogłaby mieć jednego parlamentarzystę w okręgu szóstym i jednego w siódmym. Przypomnijmy, że dla tej formacji będzie to wyborczy debiut. Obecnie jej przedstawicielką naszego regionu w Sejmie jest Joanna Mucha, ale cztery lata temu elekcję uzyskała ona startując jako kandydatka Platformy Obywatelskiej, której szeregi opuściła w trakcie kadencji. Nie jest jednak wykluczone, że jesienią formacja Szymona Hołowni wystartuje wspólnie z ludowcami, ale rozmowy w tej sprawie wciąż nie zostały sfinalizowane.

Oprócz PiS, w województwie stracić może Nowa Lewica. W ostatnich wyborach zdobyła ona po jednym mandacie w każdym z lubelskich okręgów, choć obecnie swojego reprezentanta ma tylko w „szóstce”. Wszystko przez woltę Moniki Pawłowskiej, która dwa lata temu przeszła na stronę obozu władzy. Według najnowszej prognozy lewicowe ugrupowanie obroniłoby jedynie mandat w okręgu lubelskim.

Tegoroczne wybory parlamentarne odbędą się jesienią, ale dokładna data nie jest jeszcze znana. Wskaże ją prezydent, który czas na to ma do 14 sierpnia. Zgodnie z kodeksem wyborczym możliwe terminy to: 15, 22 i 29 października lub 5 listopada.