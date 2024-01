Wideomikroskop w akcji. Pomógł przy skomplikowanej operacji

Zabiegowi poddał się pacjent, któremu szkło przecięło nerw łokciowy, pośrodkowy oraz tętnicę ramienną. Operacja polegała na rekonstrukcji nerwu łokciowego z pomocą kilku przeszczepów nerwu pobranego z łydki. Do tego posłużył nowatorski wideomikroskop, który lubelscy lekarze mieli szansę wypróbować. Cały zabieg trwał prawie 7 godzin, a rokowania powrotu funkcji zrekonstruowanej kończyny są dobre.

- Operacja była trudna, podzielona na dwa etapy, z udziałem kilku lekarzy specjalistów. Pierwszy etap operacji w dniu urazu został przeprowadzony przez chirurga naczyniowego, a następnie ortopedę. W drugim etapie zabiegu po 4 miesiącach od pierwotnego urazu, u pacjenta pobraliśmy nerw z łydki, podzieliliśmy go na równe fragmenty i wszczepiliśmy go w miejscu, gdzie doszło do przecięcia nerwu łokciowego – informuje dr n. med. Tomasz Gieroba, kierownik Oddziału Urazowo - Ortopedycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie.