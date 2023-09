"Przykład dobrej współpracy". Nowy most w Lublinie już oficjalnie ma patrona

- Te pieniądze były zabezpieczone i to jest przykład dobrej współpracy miasta z samorządem województwa. Można dać pewną pulę samorządowi, jeśli ma on dobre projekty. Mam nadzieję, że mieszkańcy Lublina będą zadowoleni z tego, co powstało dzięki temu porozumieniu – dodaje marszałek Stawiarski.

Finalnie nowy most kosztował ok. 37,8 mln zł. Inwestycja była częścią wielkiego, wartego niemal 105 mln zł projektu, w ramach którego powstało także m.in. siedem węzłów przesiadkowych przy ulicach: Żeglarskiej, Franczaka „Lalka”, Granitowej, Zbożowej, Osmolickiej, Abramowickiej i al. Kraśnickiej.

W ostatnich dniach pojawiła się propozycja, by oprócz tabliczki z imieniem i nazwiskiem patrona obok przeprawy ustawić tablicę przedstawiającą sylwetkę Ryszarda Kaczorowskiego. – Ponieważ w pobliżu przebiega ścieżka rowerowa i ciągi piesze, to zamieszczone na tablicy informacje stanowiłyby plenerową lekcję historii dla przemieszczających się w tym rejonie mieszkańców i turystów – pisał w złożonej interpelacji należący do prezydenckiego klubu radny Leszek Daniewski.

Na jego pismo Ratusz jeszcze nie odpowiedział, ale prezydent Lublina jest gotowy rozważyć ten pomysł. - Jesteśmy otwarci na tego typu sposób komunikowania. Postać prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego jest wszystkim znana, jest to honorowy obywatel naszego miasta od 2002 roku, jego sylwetka jest szczegółowo opisywana na stronach internetowych urzędu. Ale jeśli taka interpelacja wpłynęła, jestem za tym, żeby takie informacje tutaj umieścić – podsumowuje Krzysztof Żuk.