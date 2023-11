Radni zebrali się w Trybunale Koronnym. Świętują 11 listopada. Zobacz zdjęcia

To już tradycja, gdy co roku 11 listopada, o godzinie 9 lubelscy radni zbierają się w Trybunale Koronnym i rozpoczynają sesję rady miasta. W ten sposób władze Lublina czczą to wyjątkowe wydarzenie w historii Polski i Europy.

105 lat temu, we francuskim Compiègne zawarto rozejm, który oznaczał klęskę Niemiec w I wojnie światowej. Na podstawie tego rozejmu zrodził się Traktat Wersalski, który po 123 latach zaborów otworzył Polsce drogę do odrodzenia państwa. W czasach zależności Polski od ZSRR, rocznicy oficjalnie nie obchodzono. Święto państwowe przywrócono w roku 1989.