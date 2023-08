Ranking miast przyjaznych kierowcom. Jak wypadł Lublin? Gdzie jeździ się najszybciej i najmniej płaci za wymianę opon?

Przez lata Lublin był niekwestionowanym liderem rankingu. Zmieniło się to w 2021 roku, kiedy spadł z 1. na 5. miejsce. Z całą pewnością za główny powód takiego stanu rzeczy, uznać trzeba liczbę kolizji. Chociaż zmniejszyła się rok do roku o prawie 15 punktów procentowych, miasto nadal wypada bardzo źle na tle konkurencji. W ubiegłym roku w Lublinie było aż 4176 kolizji, a dla porównania w większym o 60 tys. mieszkańców Szczecinie tylko 2789.

Jak zwracają autorzy raportu w Lublinie warto także popracować nad rozwiązaniami na rzecz eko-transportu. Z 15 stacjami ładowania pojazdów elektrycznych (1 stacja na 9,8 km2) miasto zajmuje ostatnie miejsce wśród największych w kraju.

Za duży atut Lublina można uznać natomiast płynny ruch. Średnia prędkość, z jaką kierowcy poruszają się w centrum miasta i poza jego granicami jest najwyższa w porównaniu z innymi miastami z rankingu liczącymi ponad 300 tysięcy mieszkańców. To odpowiednio 32 km/h i 39 km/h. Lublin jest także bezkonkurencyjny jeśli chodzi o ceny wymiany opon. Są najniższe spośród miast ujętych w rankingu. Średni koszt wymiany opony 205/55 R16 - felga aluminiowa wynosi 33 zł, felga stalowa - 28 zł. Z danych wynika także, że opłaty w Strefie Płatnego Parkowania w Lublinie nie są wysokie w porównaniu z innymi miastami. Średnio za pierwszą, drugą, trzecią i kolejną godzinę należało zapłacić 3,90 zł. Na przykład w Łodzi to 4,9 zł, a w Warszawie aż 5,2 zł.

Mocny lider i duże zmiany w czołówce

Wśród największych polskich miejscowości zdecydowanym liderem w ogólnej klasyfikacji jest Gdańsk, który kolejny rok z rzędu konkurencję pozostawił daleko w tyle. To miasto, które wyróżnia zwłaszcza szeroka sieć stacji do ładowania samochodów elektrycznych, aż 116– jeden punkt przypada średnio na 2,3 km2 powierzchni miasta. Największy ośrodek Trójmiasta jest doceniany między innymi w kategorii bezpieczeństwo, gdzie zajął 3 miejsce w ilości kolizji na 1000 mieszkańców i ma to odzwierciedlenie w postaci jednych z najkorzystniejszych składek ubezpieczeniowych OC (średnia 366 zł).

Na drugim miejscu uplasował się Kraków, który awansował z 5. pozycji. Pod Wawelem ubezpieczenie auta jest najbardziej przystępne, miasto ex aequo z Bydgoszczą zajęło w tej kategorii pierwszą lokatę (średnio 362 zł). W stolicy Małopolski nie mogą narzekać również na ceny paliw, bo zaraz po Łodzi, jest najtańszym miastem wśród tych powyżej 300 tysięcy mieszkańców.

Podium w zestawieniu zamykają ex aequo Szczecin (awans z 4. pozycji) i Bydgoszcz (zmiana z 5. lokaty). Tuż przed Lublinem i Łodzią, która spadła z drugiego miejsca na podium, jest Warszawa. Stolica ma m.in. największą liczbę zarejestrowanych aut elektrycznych w Polsce.