Rektor KUL pisze do wiernych. W kościołach zbierają dzisiaj pieniądze dla uczelni

W przesłaniu do wiernych rektor podkreśla, że pojęcie zmartwychwstania możemy rozumieć także w znaczeniu duchowym jako nawrócenie i przemianę dotychczasowego życia. - W tym sensie zmartwychwstanie zaczyna się już teraz na ziemi. To codzienne powstawanie z martwych jest długotrwałym, duchowym procesem wchodzenia do siebie, czyli szukania na dnie własnej duszy bardzo intymnej prawdy o sobie i o Bogu – pisze.

I dodaje: - W dzisiejszym zabieganym świecie bardzo trudno znaleźć czas na zatrzymanie się i refleksję w ciszy, ludzie ulegają więc powoli duchowej śmierci.

Rektor wykorzystuje też okazję, by wspomnieć o planach uniwersytetu związanych z uruchomieniem od najbliższego roku akademickiego studiów na kierunku lekarskim.

- To tu właśnie, jak przekonują nas o tym także czasy współczesne, otwiera się ogromne pole do spotkania między naukami empirycznymi a humanistyką, filozofią, teologią i etyką. Skuteczne leczenie człowieka wymaga przecież nie tylko profesjonalnej wiedzy medycznej, ale także podejścia do niego jako osoby, wymaga całościowej wizji człowieka z potrzebami, których nie da się ograniczyć do sfery cielesnej – pisze ks. prof. Kalinowski.

List rektora KUL będzie czytany w Poniedziałek Wielkanocny w kościołach w całej Polsce. W większości z nich, zgodnie z tradycją, datki zebrane tego dnia na tacę zostaną przekazane na rzecz uczelni.