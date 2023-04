Remont fragmentu ul. 1 Maja musi poczekać

Urzędnicy szacowali, że przebudowa pochłonie nie więcej niż 630 tys. zł. Tymczasem Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lublinie, które złożyło jedyną ofertę w ogłoszonym przetargu, wyceniło swoją pracę na nieco ponad 855 tys. zł. W Ratuszu zapadła więc decyzja, by nie dokładać do tego przedsięwzięcia. Tym bardziej, że zadanie ma być sfinansowane w ramach konkretnych projektów. 350 tys. zł to wynik głosowania mieszkańców w ramach jednej z edycji budżetu obywatelskiego, a po 150 tys. zł pochodzi z rezerwy celowej rady dzielnicy Za Cukrownią oraz programu „Plan dla Dzielnic”.

- Postępowanie zostało dzisiaj unieważnione. Dalsze decyzje w sprawie tego zadania drogowego zapadną w najbliższym czasie – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego w Urzędzie Miasta.

Przetarg dotyczył zaprojektowania i wykonania przebudowy ok. 220-metrowego fragmentu ul. 1 Maja, biegnącego od pl. Bychawskiego w kierunku tzw. „saksofonu” przy rondzie Lubelskiego Lipca ’80. Choć same prace miałyby zakończyć się przy skrzyżowaniu z ul. Kościelną.

W związku z planowanym remontem na jezdni ma pojawić się nowa nawierzchnia, na chodnikach betonowe płyty zostaną wymienione na kostkę, a wzdłuż remontowanego odcinka zagospodarowanych zostanie ok. 250 mkw. zieleńców. Jak zapewnia Ratusz, roboty nie będzie wiązały się z wycinką drzew. Rolą wyłonionego w przetargu wykonawcy miało być także wprowadzenie nowej organizacji ruchu. Jej wstępna koncepcja zakłada zwiększenie miejsc parkingowych oraz przeniesienie dotychczasowego parkowania z chodnika na jezdnię, wzdłuż krawężnika – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego w Urzędzie Miasta.

Inwestycja byłaby dopełnieniem przebudowy ul. 1 Maja. Aktualnie remontowany jest odcinek między pl. Bychawskim i pl. Dworcowym. To część wielkiego, wartego prawie 344 mln zł projektu związanego z budową Dworca Metropolitalnego. Aktualny termin ukończenia tego przedsięwzięcia to 15 maja.