Remont ul. Nadbystrzyckiej w Lublinie. Zdążą przed przyjazdem studentów?

Roboty na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Zana i Głęboką rozpoczęły się w połowie września i polegały na wymianie nawierzchni. W związku z tym wprowadzono zmiany w organizacji ruchu, który odbywa się tylko w kierunku centrum. Jadący w stronę południowych dzielnic Lublina musieli korzystać z objazdów. Inaczej jeżdżą również pojazdy komunikacji miejskiej obsługującej linie nr 8, 14, 15, 32, 39, 40, 44 i N1.

W najbliższą sobotę dodatkowo zmienioną trasą kursować będzie trolejbusowa linia 161. W godz. 8-15 w kierunku osiedla Poręba pojedzie ona ulicami Jana Pawła II, Filaretów i Zana. W stronę Felina będzie jeździć bez zmian. Będzie to spowodowane układaniem nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Nadbystrzyckiej i Zana.

Cały remont ma zakończyć się do 30 września. Dotrzymanie tego terminu jest szczególnie ważne ze względu na rozpoczynający się w poniedziałek nowy rok akademicki.

- Prace przy wymianie nawierzchni zakończą się w sobotę, tym samym ruch na ul. Nadbystrzyckiej dla wszystkich użytkowników zostanie przywrócony od niedzieli – zapowiada Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta.

Drogowcom do wykonania pozostanie jeszcze oznakowanie pionowe i poziome. - To zawsze końcowy element prac drogowych i zgodnie z przyjętą technologią wykonywany po kilkunastu dniach od położenia nowej nawierzchni. Taka praktyka gwarantuje trwałość wymalowanego oznakowania poziomego. Na czas realizacji tych prac mogą wystąpić jeszcze utrudnienia w ruchu, nie powinny być one jednak znaczące - dodaje Justyna Góźdź.

Także Zarząd Transportu Miejskiego potwierdził już, że od 1 października wszystkie linie, które przez ostatnie dwa tygodnie korzystały z objazdów, wrócą na swoje podstawowe trasy.

Ul. Nadbystrzycka to jedno z kilku miejsc w Lublinie, w których utrudnienia związane z pracami drogowymi miały zakończyć się do końca września. Wiadomo już jednak, że o miesiąc dłużej niż planowano potrwa remont ul. Popiełuszki.

Także do końca października będą trwały trudności przy ul. Wojciechowskiej, wynikające z trwającej przebudowy ul. Bliskiej. Z kolei co najmniej do końca listopada nieprzejezdna pozostanie ul. Jasna w centrum miasta. Tu trwają roboty drogowe związane z budową pobliskich apartamentowców.