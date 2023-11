Rewolucja w komunikacji nadejdzie etapami. Jakie propozycje mieszkańców uwzględnił ZTM?

Budowa obiektu, na który ma przenieść się międzymiastowa komunikacja autobusowa z obecnego, należącego do samorządu województwa dworca przy al. Tysiąclecia, jest jedną z najważniejszych miejskich inwestycji ostatnich lat. Prace budowlane zakończyły się 20 października, rok i trzy miesiące po planowanym pierwotnie terminie. Dworzec Lublin ma zacząć działać na początku przyszłego roku.

Ponad 2,7 tysiąca uwag

Jego uruchomieniu mają towarzyszyć rewolucyjne zmiany w funkcjonowaniu lubelskiej komunikacji miejskiej. Ich wstępny projekt miasto przedstawiło pod koniec września. Wówczas była mowa o zmianie tras niemal połowy linii, likwidacji pięciu z nich i powstaniu czterech nowych.

W międzyczasie przeprowadzono konsultacje społeczne, w ramach których mieszkańcy zgłosili ponad 2,7 tysiąca uwag. Najwięcej, ponad 300 z nich, dotyczyło pozostawienia w obecnym kształcie linii nr 21. Ten postulat został spełniony. Podobnie było w przypadku linii nr 3. W sprawie zachowania jej dotychczasowej trasy wpłynęło ponad 150 wniosków. Niektóre z propozycji zostały uwzględnione częściowo, chociażby w kontekście zapewnienia dodatkowej obsługi dla linii, które ostatecznie zostaną jednak zlikwidowane, przez kosmetyczne zmiany na innych trasach.

Przedstawiciele miasta wypracowane rozwiązania nazywają kompromisowymi. - Z jednej strony udało się uwzględnić w koncepcji kluczowe postulaty zgłaszane podczas konsultacji społecznych, a z drugiej zachowano nadrzędne cele nowej siatki połączeń. To obsługa nowego Dworca Lublina i przede wszystkim zwiększenie częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej dla mieszkańców i pasażerów w poszczególnych dzielnicach Lublina. Był to strategiczny kierunek optymalizacji, przy zachowaniu posiadanych zasobów eksploatacyjnych – mówi Grzegorz Malec, dyrektor ZTM.

I przypomina, że po wprowadzeniu zmian liczba linii kursujących w godzinach szczytu co 15 minut ma wzrosnąć z pięciu do 21. Tych, jeżdżących co pół godziny będzie 35, przy obecnych 15.

Trzy etapy

Do rewolucyjnych zmian mieszkańcy będą przyzwyczajać się stopniowo. Mają one być realizowane w trzech etapach.

Pierwszym krokiem będzie wprowadzenie linii dworcowych: 5, 22, 24, 52 i 74. Będą to nowe linie, wydłużone do dworca metropolitalnego, które w parze z tymi już operującymi wokół niego, będą tworzyć system 23 linii obsługujących dworzec. Łącznie będzie to 223 tys. kursów rocznie. W pierwszym kroku to zupełnie wystarczy. W miarę rozrastania się funkcjonalności dworca i przychodzenia kolejnych przewoźników, będziemy reagować na bieżąco – zapewnia Malec.

Drugi etap ma dotyczyć uruchomienia nowych linii. Chodzi o 27, która połączy osiedla przy ul. Poligonowej na Sławinie z Dworcem Lublin i dzielnicą Wrotków. To między innymi ona ma wynagrodzić pasażerom likwidację „czwórki”. Nowością będą także tzw. linie średnicowe: 301, 302 i 303 (obecna 46). Ich celem będzie zapewnienie szybkiego połączenia południowych i północnych dzielnic Lublina. Te zmiany zaczną obowiązywać prawdopodobnie po pierwszym kwartale przyszłego roku.

- Założenie jest takie, że najpóźniej w wakacje chcemy docelowo włączyć pełną siatkę połączeń – zapowiada dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego.

Uwzględnione zmiany

Szczegółowy zakres zmian wprowadzonych do projektu w odpowiedzi na wnioski pojawiające się w czasie konsultacji:

* nie zmienią się trasy linii kursujących do os. Szerokie – linia 3 wciąż będzie kursować przez rondo Honorowych Krwiodawców, a linia 54 od ul. Morwowej prosto przez ul. Zana,

* linia 7 kursować będzie według obecnej trasy przejazdu przez ul. Chemiczną i Rataja, bez zmian pozostaną także trasy linii 50 i 70 (linia 70 zostanie jedynie wydłużona z Felina do nowej pętli Felin Kalinówka),

* linia 8 od ul. Lipowej kursować będzie do ul. Poligonowej trasą linii 4,

* w odpowiedzi na postulaty mieszkańców Czubów Południowych dotyczące szybkiego skomunikowania z Dworcem Lublin założono, że z os. Poręba do Dworca Głównego PKP bez zmian funkcjonować będzie linia 13,

* uwzględniono postulat bezpośredniego połączenia Marysina i Snopkowa ze Śródmieściem Lublina, wydłużając część kursów linii 18 ze Sławinkowskiej do Snopkowa,

* założono utrzymanie funkcjonowanie linii 21 łączącej Felin i Wrotków, której trasa nie zmieni się,

* przewidziano zwiększenie liczby kursów linii 22 w dni powszednie szkolne do ulicy Pliszczyńskiej,

* rozszerzono liczbę linii umożliwiających dojazd z Wrotkowa do Tatar po wycofaniu linii 1, kierując linię 25 od ronda Lubelskiego Lipca ’80 do Pancerniaków Felicity śladem trasy linii 1 przez Bramę Krakowską i Kalinowszczynę, a linię 34 wydłużając z Dworca Lublin do Żeglarskiej przez Krochmalną i Romera,

* założono większą liczbę kursów z zachodniej części ul. Jana Pawła II do os. Świt w ramach linii 45 oraz linii 26 skierowanej do pętli Węglin Wróbla, do której dojeżdżać będzie także linia 31 wydłużona od os. Poręba,

* dla zapewnienia połączenia nowych osiedli na Wrotkowie oraz ul. Diamentowej ze Śródmieściem, nowa linia 27 z ul. Poligonowej nie będzie kończyła trasy na Dworcu Lublin, tylko podążać będzie dalej do pętli ul. Żeglarskiej przez Krochmalną, Diamentową i Zemborzycką,

* przewidziano bezpośrednie połączenie os. Moniuszki ze szpitalami w rejonie ul. Chodźki poprzez zmianę trasy linii 29, która będzie kursowała przez ul. Jaczewskiego, Chodźki, Lubartowską, Ruską (z powrotem przez Al. Tysiąclecia, Lubartowską, Chodźki, Jaczewskiego),

* linia 30 kursować będzie na nowej trasie Zbożowa – Dworzec Lublin przez al. Warszawską, al. Kraśnicką, Zana, Filaretów i Głęboką,

* skomunikowanie Kalinowszczyzny z ul. Zana zapewniać będzie zmieniona linia 32 kursująca z Daszyńskiego do Lipniaka przez Lwowską, Pl. Litewski, Lipową, Nadbystrzycką i Zana,

* dla pasażerów z os. Górki i Hajdowa-Zadębia zmodyfikowano trasę linii 39, która kursować będzie z Mełgiewskiej do os. Widok przez al. Andersa, Bramę Krakowską, Pl. Wolności, Nadbystrzycką i Jana Pawła II

* uwzględniono skomunikowanie ul. Nadbystrzyckiej przy os. Skarpa z ul. Zana i Szpitalem Wojewódzkim w ramach linii 161, która funkcjonować będzie na trasie z Węglina do Felina (dla zachowania połączenia ul. Filaretów z Politechniką założono skierowanie linii 44 z os. Widok przez ul. Filaretów i Zana do Nadbystrzyckiej),

* linia 45 będzie wciąż obsługiwana przez autobusy na trasie Węglin Wróbla – Mełgiewska z przejazdem przez os. Świt i Nadbystrzycką przy Politechnice,

* założono utrzymanie często kursującej linii 150 na niezmienionej trasie do os. Poręba przez ul. Jana Pawła II,

* linia 153 będzie przejeżdżać ul. Muzyczną i przez Dworzec Lublin, lepiej komunikując nowy węzeł komunikacyjny z Felinem oraz Rurami,

* dla zachowania bezpośredniego połączenia Szpitala Wojewódzkiego przy al. Kraśnickiej z ul. Filaretów oraz dojazdu z ul. Armii Krajowej do szpitali w pobliżu ul. Chodźki trolejbus 154 będzie kursował na trasie Węglin – Szpital Wojewódzki – Armii Krajowej – Filaretów – Głęboka – Dworzec Lublin – Al. Unii Lubelskiej – Chodźki – Choiny,

* założono szybkie połączenie os. Poręba z Dzielnicą Dziesiąta w ramach nowej trasy linii 162 w relacji os. Poręba – Jana Pawła II – Diamentowa – Mickiewicza,

* dla skomunikowania Czubów z celami podróży w pobliżu ul. Diamentowej, Herberta i Wyścigowej uruchomiona zostanie nowa szczytowa linia lokalna 71 na trasie os. Widok – Zana – Nadbystrzycka – Diamentowa – Zemborzycka – Herberta – Wyścigowa – Inżynierska – Diamentowa – Nadbystrzycka – Zana – os. Widok.