W województwie lubelskim ruszyły 24 powiatowe komisje wojskowe. W tym roku do wstawienia się na komisję zobligowani będą:

Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podkreśla, że kwalifikacja wojskowa, nie może być mylona z poborem oraz ćwiczeniami rezerwy. Wezwania na kwalifikacje mają na celu sprawdzenie obywateli danego województwa oraz ich odporności psychicznej i fizycznej.

– Kwalifikacja wojskowa to budowanie i profilaktyka odporności państwa. Państwo jako struktura musi tworzyć zasoby do tego, by przygotowywać się do sytuacji trudnych i mieć to wszystko określone. Temu służy ta czynność i nie należy tego mylić z ćwiczeniami czy poborem – wtórował Komorskiemu jego zastępca, wicewojewoda Wojciech Wołoch.